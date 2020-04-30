الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا تتجاوز الـ5 آلاف

أظهرت أرقام ​وزارة الصحة​ في ​جنوب أفريقيا​ أنّ عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ تجاوز عتبة الـ5 آلاف، بعد تأكيد 354 إصابة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5,350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة مقارنة باليوم السابق".

وقبل يوم كان قد تم تسجيل 203 إصابات. ولا تزال جنوب أفريقيا ​الدولة​ الأفريقية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

ومن المقرّر أن تبدأ في 1 أيار تخفيفاً تدريجياً لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها في 27 آذار.