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الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا تتجاوز الـ5 آلاف

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أظهرت أرقام ​وزارة الصحة​ في ​جنوب أفريقيا​ أنّ عدد الإصابات ب​فيروس ​ تجاوز عتبة الـ5 آلاف، بعد تأكيد 354 إصابة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5,350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة مقارنة باليوم السابق".

وقبل يوم كان قد تم تسجيل 203 إصابات. ولا تزال جنوب أفريقيا ​الدولة​ الأفريقية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

ومن المقرّر أن تبدأ في 1 أيار تخفيفاً تدريجياً لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها في 27 آذار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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