المتحدث باسم الرئاسة الروسية: العقوبات الغربية ضد روسيا "قيود عصابات"

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ وجود إشارات بشأن إمكانية تخفيف العقوبات الغربية عن ​روسيا​، مشيرا إلى أن الرئيس ​فلاديمير بوتين​ لا يثير هذه القضية في حواره مع نظرائه.

ولفت بيسكوف في ​مقابلة​ "إر تي في أي" ردا على سؤال عما إذا كانت هناك إشارات الآن بشأن تخفيف العقوبات الغربية عن روسيا الى انه "لا توجد مثل هذه الإشارات".

وأضاف: "الجانب الروسي لا يثير أبدا مسألة هذه العقوبات والرئيس الروسي نفسه لا يثير أبدا مسألة العقوبات في حواره مع نظرائه".

وفي سياق متصل وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، العقوبات الغربية ضد روسيا بـ "قيود العصابات"، مشيرا إلى أن الأزمات تصلب وتقوي وأن روسيا تعلمت العيش في مثل هذه الظروف.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان ​الاتحاد الأوروبي​، تدهورت على خلفية ​الأزمة​ الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014.