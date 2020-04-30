ترامب: لا اصدق استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم بايدن في السباق الرئاسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لوكالة "رويترز" انه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020. ولفت إلى أنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعامله مع جائحة فيروس كورونا.
وقال: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي، ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ". كما انتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما.
هذا وأظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز" هذا الأسبوع أن 44 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، بينما قال 40 % إنهم سيدعمون ترامب.
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