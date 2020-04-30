ترامب: لا اصدق استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم بايدن في السباق الرئاسي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في حديث لوكالة "​رويترز​" انه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة ​جو بايدن​، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق ​انتخابات 2020​. ولفت إلى أنه لا يتوقع أن تكون ​الانتخابات​ استفتاء على تعامله مع جائحة ​فيروس كورونا​.

وقال: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي، ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ". كما انتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس ​باراك أوباما​.

هذا وأظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز" هذا الأسبوع أن 44 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، بينما قال 40 % إنهم سيدعمون ترامب.