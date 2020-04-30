حكومة النروج تقرّر خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية العام

أعلنت ​وزارة​ ​النفط​ و​الطاقة​ النروجية في بيان أنّها ستخفّض إنتاجها من النفط حتى نهاية العام للمساعدة في استقرار ​أسعار الذهب​ الأسود التي تدهورت بفعل الفائض في العرض وتراجع الطلب من جراء وباء كوفيد-19 الذي اجتاح ​العالم​، مبينة أنه "سيتم خفض الإنتاج بمعدّل 250 ألف برميل يوميا في حزيران وبمعدّل 134 ألف برميل خلال الفترة المتبقية من العام".

ولفتت الوزارة الى أنها سترجىء أيضاً إدخال عدة حقول جديدة إلى دورة الانتاج، مشيرة الى أنه بحلول شهر كانون الأول سيصل الخفض إلى 300 ألف برميل برميل يومياً. وسيبلغ إجمالي الإنتاج في حزيران1,609 مليون برميل يومياً، ليرتفع إلى 1,725 مليون برميل في النصف الثاني من العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتّفقت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" مع شركائها من خارج المنظمة، وفي مقدّمها ​روسيا​، على خفض الإنتاج بمعدل 10 ملايين برميل يومياً بعد تدهور ​الاسعار​ الى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً.