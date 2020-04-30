بومبيو ينتقد قطر وجنوب إفريقيا بسبب كوبا

انتقد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كلا من قطر وجنوب إفريقيا بسبب "قبولهما" بالاستعانة بأطباء من كوبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، متهما كوبا باستغلال الجائحة، مضيفا: "منذ أمد بعيد جعلت كوبا من تصدير خبراتها الطبية إلى جهات الأرض الأربع محرّكاً أساسياً لاقتصادها، وفي الوقت نفسه سلاحاً دبلوماسياً خفيّاً".
وأشار بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الى اننا "رأينا كيف يستخدم نظام هافانا وباء كوفيد-19 لمواصلة استغلال مقدمي الرعاية الصحية الكوبيين".
وأضاف: "نحي قادة كل من البرازيل والإكوادور وبوليفيا وغيرها من الدول التي رفضت أن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام الكوبي"، داعيا "سائر الدول إلى أن تحذو حذوها، وبخاصة أماكن مثل جنوب إفريقيا وقطر".
واعتبر وزير الخارجية أن "الحكومات التي تقبل أطباء كوبيين يجب أن تدفع لهم مباشرة، لأنها حين تدفع للنظام فهي تساعد الحكومة الكوبية على جني أرباح من الاتجار بالبشر".
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