38 قتيلاً على الأقلّ في حريق بمستودع في كوريا الجنوبية

قتل 38 شخصاً على الأقلّ وأصيب 10 آخرون بجروح، ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إنّ الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بُعد 80 كلم جنوب شرق سيول وانتشر "بسرعة كبيرة" مما حال دون إخلاء عدد من العمّال الذين كانوا في الداخل.
وأوضحت ان "الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء". مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ التحقيقات جارية لجلاء ملابسات الحادث.
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