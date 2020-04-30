الصحة اليمنية: تسجيل أول حالتي وفاة بـ"كورونا"

أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضحت انه تم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، من بين هذه الإصابات حالتي وفاة. وأضافت "أجرينا فحصاً للحالات لمرتين وظهرت إيجابية، وفي ظل هذا الوباء العالمي لابد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".
ولفتت إلى انه "في مثل هذا الأسبوع السادس عشر من شهر نيسان في العام الماضي 2019م، سجلنا 34 حالة وفاة في عدن من حمى الضنك والشيكونغونيا، وسُجلت 56 حالة وفاة في محافظة تعز، من هذا المرض، كما سُجلت 68 حالة وفاة في محافظة الحديدة، الفيروسات كلها متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق التنفس والوفاة".
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