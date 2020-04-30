أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

كشف بيانات جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات وال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60.853 وفاة.

وحصيلة الوفيات اليومية المسجّلة مساء الأربعاء تزيد قليلاً عن تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين سجّلا تباطؤاً لافتاً في أعداد ​ضحايا​ الوباء (1330 وفاة مساء الأحد و1303 وفيات مساء الإثنين).

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي ​الدولة​ الأكثر تضرّراً في ​العالم​ من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات.