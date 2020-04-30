رويترز: الداخلية الألمانية قررت حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية

أفادت وكالة "رويترز" أن "وزارة ​الداخلية الألمانية​ قررت حظرت "​حزب الله​" وتصنيفه منظمة إرهابية"، كاشفة أن "الداخلية تنفذ مداهمات ضد مشتبه بإنتمائهم الى "حزب الله" في البلاد".

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