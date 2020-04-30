شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التموين تشديد الرقابة على الأسواق: السلعة لها سعرين بنفس المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع التلاعب فى أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية، بعد ارتفاع غير مبرر خلال الفترة الأخيرة ناتج عن احتكار بعض التجار لمجموعة من السلع مستغلين الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت احتكار لبعض السلع الغذائية من قبل عدد من التجار، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر فى الأسواق، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى هذا الصدد إلا أن الظاهرة قائمة، وهناك بعض المناطق تتفاوت فيها أسعار السلعة الواحدة، مما يتطلب مزيد من حملات التفتيش على المحال العامة والأسواق فى مختلف المحافظات لمنع هذه الظاهرة.

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وطالب عضو البرلمان، المواطنين عدم التكالب على شراء السلع، مؤكدا أن هذا الأمر من الأسباب التى أدت إلى احتكار البعض للسلع، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت فى أكثر من مرة أن المخزون الاستراتيجى من كافة السلع آمن تماما، ولا داعى لحالة الهلع لدى البعض والتكالب على شراء السلع لعدم رفع الأسعار، مما يتطلب أن تكون هناك ثقافة فى البيع والشراء.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن أى مخالفات يحاول البعض ارتكابها وتثبت صحتها بناءً على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.