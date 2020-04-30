فيسبوك تسجل زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الجدد والمبيعات

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):
سجلت شركة فيسبوك زيادة في عدد المستخدمين الجدد والمبيعات، حسبما أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في تقريرها الفصلي الذي نشر أمس الأربعاء.
وساعد ذلك الإعلان أسهم الشركة في الصعود بأكثر من 10% في ساعات ما بعد التداول.
وسجلت أكبر شبكة إلكترونية في العالم 100 مليون مستخدم جديد ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 2.6مليار شخص، وذلك في غضون ثلاثة أشهر.
وأفادت الشركة بأن مبيعات الربع الأول ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 17.7 مليار دولار.
لكن الشركة حذرت من أن إيرادات الإعلانات ، وهي مصدر الدخل الوحيد تقريبا للشركة، ستتباطأ في الأشهر القادمة وتباطأت بالفعل في مارس بسبب التراجع الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.
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