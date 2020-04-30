أمن طنجة يوقف شخصا في حالة تلبس.. استغل الظروف لصناعة وبيع كمامات غير طبية

أوقفت عناصر أمن طنجة المدينة، أول أمس الثلاثاء، شخصا، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة، وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة المحددة طبيا.

وحسب بلاغ ولاية أمن طنجة، أنه جرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس باستغلال محل تجاري في حي مسنانة في مدينة طنجة، لخياطة، وترويج كمامات واقية، لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي، وشبه الطبي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 400 كمامة واقية مزيفة، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.