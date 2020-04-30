حالة الطقس: حار نهارا وبارد ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء على حالها، وتغطي السماء سحب مرتفعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويكون الجو، في يوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا وشديد الدفء نهارا، ودافئا نسبيا في ساعات الليل.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الإثنين، تسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في كافة المناطق في ساعات النهار، وأجواء لطيفة ودافئة نسبيا ليلا دون أي تغير في درجات الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.