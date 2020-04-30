شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862 حالة. وأوصحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج, مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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