ليبيا تؤكد أهمية سحب الاعتراف الدولي من "الوفاق"

أكد عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، أن على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بما يسمى حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية.



وتابع الحويج في بيان أن حكومة السراج أصبحت مرتهنة للمليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة والمطلوبة للعدالة الوطنية والدولية، وبسببها زاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني سوءا.

وأضاف في اتصال هاتفي تلقاه من ميخائيل بوقدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية مساء الأربعاء، أنه أصبح لا بد من وضع نهاية لحكومة السراج بعد كل هذه السنوات من الفوضى والخراب الذي مارسته.

كما أكد أن الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة في ليبيا لن تُبنَى في ظل فوضى السلاح، وانتشار المليشيات والإرهابيين.

وشدد على أن معركة الشعب الليبي تتجسد في محاربة المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار، واسترجاع كرامة الوطن والمواطن، لنتفرغ فيما بعد لمعركة التنمية والديمقراطية، وصنع التقدم للأجيال الحالية واللاحقة.

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وشدد الحويج على ما جاء في كلمة المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بخصوص نهاية الاتفاق السياسي، الذي لم يعد يمثل الليبيين، خاصة بعد توقيع ما يسمى بحكومة الوفاق لاتفاقية مع المستعمر التركي، تم بموجبها جلب الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا.

وأشار إلى أن مطالب الليبيين تنسجم مع قرار مجلس النواب الصادر في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، بخصوص إلغاء الاتفاق السياسي ومخرجاته، وهي: المجلس الرئاسي الذي انفرط عقده بسبب السياسيات الفردية، وارتهانه للمليشيات، وهدره أموال الشعب الليبي، ومجلس الدولة الاستشاري الذي هو بقايا المؤتمر الوطني الذي يمثل طيفا واحدا تسيطر عليه جماعات الإسلام السياسي.

كما تناول الاتصال آخر تطورات الوضع في ليبيا، خاصة إعلان السيد المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قبوله تفويض الشعب الليبي للمؤسسة العسكرية لإدارة شؤون البلاد.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد إن القيادة العامة ستصدر خارطة الطريق لإدارة البلاد خلال الأيام القليلة القادمة بعد صدور مئات من بيانات التفويض وردت للقيادة العامة.

وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد.



وجاء الإعلان عقب توالي البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.