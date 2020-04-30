ترامب: الصين تريد خسارتي في انتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي مقابلة مع رويترز بالمكتب البيضاوي، قال ترامب إنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب فيروس كورونا.

وكان ترامب أعلن أنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين جراء الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وردت الصين باتهام السياسيين الأمريكيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" حول كورونا، في ظل حالة من التوتر الشديد تسود العلاقات بين البلدين جراء الجائحة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج "لديهم هدف واحد (الأمريكيون) التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة على الوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة عن الأمر".

ومنذ أسابيع، يتهم ترامب بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء، والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.

ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ، رغم نفي الأمر مرارا من قبل الصين وكذلك دوريات علمية بارزة.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.