صندوق النقد يوافق على إقراض أفغانستان 220 مليون دولار

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واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على منح أفغانستان قرضاً طارئاً بقيمة 220 مليون دولار لمساعدتها على التصدّي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال صندوق النقد في بيان إنّ القرض وافق عليه مجلسه التنفيذي في إطار "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أنّ القرض يرمي إلى المساعدة في "تلبية الاحتياجات الملحّة في مجال المالية العامّة وميزان المدفوعات والناجمة عن الجائحة".

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وأضاف أنّ الجائحة تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الأفغاني، الذي يتوقّع أن ينكمش بشدة في 2020 "ممّا يهدّد سبل عيش شريحة كبيرة من السكان".

ورحّب الصندوق في بيانه بزيادة السلطات الأفغانية الإنفاق الصحّي "بطريقة مناسبة" و"تقديمها مساعدات اجتماعية للأسر التي تضرّرت بشدّة" من الجائحة.

كما نوّه الصندوق بالتزام السلطات الأفغانية "اعتماد الشفافية الكاملة والحكم الرشيد في إنفاق الأموال" المخصّصة لمواجهة تداعيات الجائحة، مذكّراً بأنّه، على غرار سائر الدول التي استفادت من هذه المساعدة الطارئة، سيتعيّن على الحكومة الأفغانية أن تنشر تدقيقات مالية تثبت أنّ الأموال أنفقت كما ينبغي.