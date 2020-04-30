للنقاهة.. نقل 11 مريض كورونا من عزل بلطيم للمدينة الجامعية بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت إدارة مستشفى بلطيم للعزل الصحي في كفر الشيخ، الأربعاء، نقل 11 من مصابي فيروس كورونا من مستشفي العزل الصحي بمدينة بلطيم إلي المدينة الجامعية بطنطا في محافظة الغربية، لقضاء فترة النقاهة، وذلك بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن الحالات الـ 11 المصابين بفيروس كورونا، بينهم 6 حالات من أبناء محافظة كفر الشيخ، والحالات الخمسة الباقية يقيمون بمحافظة دمياط، وأصبحت حالتهم جميعًا مستقرة، بعد استجابتهم للعلاج بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم.

وأضاف المصدر، أنه قبل تسجيل حالة تعافيهم، جرى نقلهم إلى المدينة الجامعية بطنطا لقضاء فترة النقاهة، وتلك تعد آخر مراحل العلاج لمرضى كورونا، وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بمراحل علاج مرضى فيروس كورونا.​