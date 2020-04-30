صحة الغربية: تجهيز مستشفي صدر طنطا لعزل مصابي كورونا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية تجهيز مستشفي الصدر بطنطا كمستشفي عزل صحي لمصابي فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19".

كانت الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، تابعت أعمال تجهيز قسم العزل بالمستشفى بطاقة 13 سرير فولر كامل، 13 كومودينو فايبر، 13 ترابيزة طعام، 13 حامل محاليل متحرك، 13 فلوميتر أكسجين بالمرطب، بإجمالي تكلفة 95550 جنيه، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ورافقها خلال الجولة الدكتور محمد الششتاوي، مدير إدارة الطوارئ و الرعاية الحرجة، والدكتور توفيق المنشاوي، مسئول التطوير المؤسسي بإدارة الرعاية الحرجة و العاجلة و دينا أبو حمر، مديرة مستشفي صدر طنطا.​