وزير التعليم ينشر نصائح للتعامل مع الأطفال في زمن كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، صباح اليوم الخميس فيديو حول كيفية التعامل مع نفسية الأطفال في ظل وباء كورونا.

وأوضح الفيديو ضرورة التحدث مع الاطفال عن معلوماتهم حول فيروس كورونا، وإرشادهم عن مصادر موثوقة عن التوعية عن الفيروس، والتأكد من حرصهم على الإحتياطات الشخصية.

وشدد الفيديو على ضرورة الإجابة عن أسئلة الأطفال قدر الإمكان، ومتابعتهم وطمأنتهم، وإبعادهم عن القلق المستمر نتيجة الأخبار السلبية وشعورهم باقتراب الخطر بشكل قد يكون أكثر من اللازم.

ونصح الفيديو بممارسة عادات جديدة تزيل القلق وتصنع ذكريات مهمة لدى الاطفال.

وأوضح شوقي أن الفيديو عمل مشترك بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

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