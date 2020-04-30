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الدنمارك تعلن السيطرة على فيروس كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 04:23 صباحاً - مشاركة

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وقالت ميتي فريدريكسن أمام البرلمان “العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة”، بحسب “فرانس برس”.

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات وقاعات وصالونات التزيين. كما حظرت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

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وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، كما أعادت بعض المدارس فتح أبوابها وصالونات تزيين الشعر. ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

ومنذ 1 أبريل، وسعت الدنمارك استراتيجية فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض طفيفة. وكانت السلطات الصحية تفحص فقط في السابق المرضى الذين تظهر عليهم عوارض معتدلة إلى خطيرة.

وسجلت الدنمارك 9206 حالة منذ بدء انتشار الوباء و443 وفاة مرتبطة بفيروس المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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