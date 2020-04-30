زوجة بلهندة تساعد 100 أسرة بتازة

قامت أمل بلهندة، زوجة لاعب المنتخب المغربي، يونس بلهندة، ببادرة إنسانية مع بداية شهر رمضان، حيث وزعت مساعدات على عشرات الأسر بالدواوير التابعة لجماعة أجدير بإقليم تازة.

واستفاد من مبادرة زوجة لاعب الأسود، ما يفوق 100 أسرة، من منطقة أجدير التي تنحذر منها زوجة بلهندة.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها زوجة بلهندة بنفس الخطوة اتجاه سكان دواوير أجدير، حيث قامت بخطوات مماثلة في مناسبات سابقة.

وتسلم المستفدون من خطوة أمل بلهندة، قففا رمضانية في اليومين الماضيين، محملة بما بحوالي 1500 درهم من المواد الغدائية الأساسية.

وكانت أمل بلهندة قد خطفت الأنظار في تركيا، بظهورها بالخمار، من مدرجات الملاعب، أثناء مباريات زوجها مع فريقه غلطة سراي.