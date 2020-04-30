أمزازي يوضح حقيقة تقدمه بطلب لإحداث خيام وتوفير المعقمات لإجراء الامتحانات

خرج سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة طلبه نصب الخيام وتوفير المعقمات لإجراء الامتحانات للطلبة.

وقال أمزازي في بيان حقيقة له، أنه خلافا لما جاء في مقالات حول أمره بنصب الخيام وتقسيم الطلبة وتوفير المعقمات لإجراء الامتحانات، والتي زعمت أن الوزير وجه مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتوكول خاص بإجراء الامتحانات، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العالي “تنفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال”.

وتأتي هذه التوضيحات، بعد أزيد من شهر على توقف الدراسة الحضوري في مختلف مستويات التدريس، حتى الجمعية، وفتح الوزارة عبر الجامعات، لباب التدريس عن بعد، عبر بث المحاضرات للطلبة عبر تقنيات البث المباشر.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تأجيل عدد من الامتحانات الخاصة بمسالك تكوينية كانت مقررة شهر ماي الجاري، في الوقت الذي لم يتم بعد الإعلان عن مصير ما تبقى من الموسم الدراسي.