شكرا لقرائتكم خبر عن وورلد ميتر: مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
كشفت إحصاءات موقع وورلد ميتر ، المتتبع للحالة الوبائية لفيروس كورونا حول العالم ، عن أن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ناهز مليون شخص عند الساعة 0037 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.
وأظهرت الأرقام أن مليونا و32 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن ، وأن الوفيات بلغت 228026 حالة ، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من ثلاثة ملايين و218 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر وورلد ميتر: مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.