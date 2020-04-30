شكرا لقرائتكم خبر عن وورلد ميتر: مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصاءات موقع وورلد ميتر ، المتتبع للحالة الوبائية لفيروس كورونا حول العالم ، عن أن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ناهز مليون شخص عند الساعة 0037 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.

وأظهرت الأرقام أن مليونا و32 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن ، وأن الوفيات بلغت 228026 حالة ، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من ثلاثة ملايين و218 ألفا.