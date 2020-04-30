شكرا لقرائتكم ترمب يستعجل الموافقة على ريمدسيفير.. وطبيبه: عقار فعال لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إدارة الغذاء والدواء في بلاده للإسراع في إصدار الموافقات للشروع في إنتاج دواء "ريمدسيفير" كعَقار يعالج فيروس كورونا بعدما حقق نتائج مبشرة .

وقال ترمب "أريد أن يحدث الأمر بشكل سريع.. ستيفن هان يقوم بعمل رائع في إدارة الغذاء والدواء، إنه ينجز الأعمال في ظرف قياسي.. لا يوجد أفضل من هذا".

وأردف ترمب قائلا "نعم نريد أن يكون كل شيء آمنا، ولكننا نريد أيضا موافقات سريعة جدا، خصوصا ما يتصل بالعمل الذي نقوم به".

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الدكتور أنطوني فاوتشي

من جهته أعلن الدكتور أنطوني فاوتشي خبيرُ الأوبئة ومستشارُ الرئيس ترمب أن عقارَ Remdesivir المضاد للفيروسات أظهر أثرا واضحا في علاج فيروس كورونا " كوفيد _ 19 ".

واعتبر إعلان الدكتور أنطوني فاوتشي بشأن أثر عقارَ Remdesivir المضاد للفيروسات في علاج كورونا بارقة أمل جديدة، فالعقار استخدم في دراسة واسعةِ النطاق أجرتها معاهد الصحة الأميركية وشملت 1036 مريضا، في 47 موقعا في أميركا، و21 في أوروبا وآسيا.

قُسم المرضى إلى مجموعتين الأولى أخذت عقار رمديسيفير وتعافت خلال أحد عشر يوما وليس خمسة عشر يوما، أي أن العقار أدى إلى تسريع فترة تعافي مرضى كوفيد-19 بنسبة 31%.

الفارق في نسب الوفيات كان طفيفا بين المجموعتين، فالمجموعة التي تلقت علاج رمديسيفير، سجلت نسبة وفيات بلغت 8% مقابل 11% لدى المجموعة التي تلقت علاجا وهميا.