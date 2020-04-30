شكرا لقرائتكم ترمب: الصين ستبذل كل جهد لأخسرانتخابات الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة.
وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترمب إنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس.
وقال "يمكنني فعل الكثير".
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