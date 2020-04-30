الولايات المتحدة .. 23901 إصابة مؤكدة و 2247 حالة وفاة بكورونا في يوم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:06 صباحًا, 30 أبريل 2020 م المناطق - الرياض أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 23,901 إصابة مؤكدة و 2,247 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,005,147 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 57,505 حالة وفاة.

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