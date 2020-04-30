شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب «الانتقالي» بالالتزام بـ«اتفاق الرياض» وترفض التحركات الأحادية والان نبدء بالتفاصيل

في استمرار لردود الأفعال الدولية الغاضبة ضد قرار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بفرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعدن، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن قلقة بسبب ما أقدم عليه «الانتقالي». وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» ليل الثلاثاء إنه يحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

تحركات أحادية

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ودعا الوزير الأمريكي، المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في «اتفاق الرياض».

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، قد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في «اتفاق الرياض» الموقّع بينه وبين الحكومة اليمنية في 5 نوفمبر الماضي، معربًا عن القلق من إعلان المجلس الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

تنظيم انفصالي

Advertisements

على صعيد متصل، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إن بلاده تدعم «اتفاق الرياض» وتدعم اليمن الموحّد، معتبرًا المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيمًا انفصاليًا، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التوصل إلى حل يتم التفاوض عليه لإنهاء النزاع.

وفي حديث خاص مع «العربية» و«الحدث» أعلن شنكر عن ترحيب واشنطن بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه التحالف بقيادة المملكة. وقال: نحن سعداء جدًا بأن المملكة العربية السعودية تجاوبت مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة والأسرة الدولية، وسعداء بدعم الحكومة اليمنية وقف إطلاق النار من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وأشار شنكر إلى أن وقف إطلاق النار سيعطي المبعوث الدولي مارتن غريفثس فرصة ليعمل مرة أخرى على التفاوض على وقف إطلاق نار دائم والتوصل إلى حل متفاوض عليه.

وأبدى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط موقفًا حذرًا من موقف الحوثيين وقال: سعداء جدًا بما قامت به السعودية، ونأمل ونتوقع أن ينضم الحوثيون، وأن يقابلوا الفعل بمثله، ويبدأوا فورًا بالتفاوض مع مارتن غريفثس.

غضب أوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض إعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي» الحكم الذاتي للمحافظات اليمنية الجنوبية، داعيًا إلى تطبيق كافة شروط اتفاق الرياض. وحذر الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره الإثنين من تداعيات بيان المجلس الانتقالي على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن. وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، سيجلب مشاكل وعوائق أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن. وأشار إلى أن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه في نوفمبر الفائت في المملكة العربية السعودية، يساعد على خفض التصعيد في اليمن.