شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة غضب.. الإيرانيون لخامنئي: أنت قاتل والان نبدء بالتفاصيل

يتصاعد الغضب الشعبي في إيران بعد تدهور الأحوال المعيشية إثر إغلاق عدد من المتاجر والشركات وتسريح العمال بسبب وباء « كورونا » الذي تفشى في أغلب المدن الإيرانية؛ ما أدى لرفع معدل البطالة خصوصًا بين الشباب.

وقالت المعارضة الإيرانية إن السلطات تعتم بقوة على انتفاضة شعبية تضرب عددًا من المدن منذ الأسبوع الماضي، واستهدف الشباب السيطرة على مركز يسمّى «صندوق القرض الحسن وخيرية بلال في أصفهان» يتبع قوات الحرس الثوري، كما أحرق العاطلون مدخلًا لمركز قمعي للباسيج لقوات الحرس في أصفهان أيضًا، وأشعلوا النار في صور خامنئي وقاسم سليماني في العاصمة طهران ومدن «كرمانشاه وماهشهر ورشت وكرج وجهارمحال وبختياري ومشهد وتويسركان وهمدان وأذربيجان الشرقية وسبزوار» وكتبوا شعارات ضد المرشد وغيره من قادة النظام منها: «خامنئي قاتل وولايته باطلة» و«ليسقط خامنئي ولتسقط ولايته» و«ليسقط مبدأ ولاية الفقيه، وقوات الحرس» يجب إسقاط قوات الجهل والجريمة وتجريدها من السلاح وتفكيكها».

وحول إصابات كورونا، أكدت المعارضة الإيرانية ارتفاع العدد حتى مساء الثلاثاء إلى أكثر من 36600 في 301 مدينة، وقالت المعارضة إن النظام يكذب نفسه يوميًا، وأشارت إلى أنه وبعد قيام روحاني بإعلانه الوهمي لتبييض بعض المحافظات مستشهدًا بإعلان وزارة الصحة عن 127 مدينة بيضاء، لكن بعد أقل من 24 ساعة قال نائب وزير الصحة صراحة إن مراكز 31 محافظة تعتبر مناطق حمراء، بالإضافة إلى مدينة واحدة أخرى على الأقل في كل محافظة، لذلك لا تزال معظم مناطق البلاد مصابة بالفيروس.