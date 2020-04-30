صحيفة بريطانية: كيم يقتل معارضيه على طريقة هوليوود

قالت صحيفة "صن" البريطانية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يقتل معارضيه على طريقة أفلام هوليوود.

وأضافت أنه رغم تنوع أساليب الإعدام التي ينفذها كيم بين المدافع المضادة للطائرات، وإلقاء المعارضين للكلاب الجائعة، واستخدام قاذفات اللهب، وحتى الأسماك القاتلة، يرى البعض أن هناك قدرا من التهويل في الروايات عن هذه الدولة المارقة.

ويرى الدكتور جون هيمينغز، مدير دراسات آسيا في جمعية هنري جاكسون، إنه يصعب التحقق من القصص الخاصة بالنظام "الغريب تماما" الذي ظل لغزا لعقود.

لكنه أعرب عن تأكده من تقارير تفيد بإعدام المسؤولين بعد اجتماع كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام دون التوصل إلى اتفاق عام 2019.

وقال في حديث لشبكة "صن" في ذلك الوقت "كان كيم غاضبا بشكل واضح، لذلك لا أشك في أن هناك عمليات تطهير والأشخاص لا زالوا يعاقبون، وقد يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل أو قد يتم إعدامهم".

وأضاف هيمينغز، الذي يقدم الاستشارات لوزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين بشأن آسيا، أن الشخصيات مثل كيم يعتبرون عمليات التطهير "ممارسة ضرورية" للحفاظ على قبضتهم القاسية على السلطة، مشيرا إلى أنه يسير على خطى والده كيم جونج إيل.

وتابع "عندما وصل والده إلى السلطة قام بعمليات تطهير وقتل عدد من الأشخاص الذين ساعدوه في الارتقاء إلى السلطة، مضيفا أن حب كيم جونج إيل لأفلام هوليوود يبدو أنه ألهم ابنه العديد من أساليب الإعدام.

وأشارت تقارير العام الماضي إلى أن كيم ألقى أحد جنرالاته في دبابة مليئة بأسماك البيرانا بسبب الشكوك في تخطيطه للإطاحة بالنظام، وهذه الطريقة من الإعدام مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند "الجاسوس الذي أحبني" عام 1977.

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وفي عام 2013، قيل أن عم كيم، جانغ سونغ تيك، ألقي إلى مجموعة من 120 كلبا بريا لتأكله حيا.

ولفتت إحدى المنشقات عن نظام كيم في عام 2017، إلى أنها شاهدت 11 شخصا قتلوا بالأسلحة الرشاشة قبل أن يتم دهس أجسادهم في الأرض بالدبابات.

تصريحات المنشقة المدعوم بصور الأقمار الصناعية الأمريكية لعام 2014، التي تظهر 6 مدافع رشاشة مضادة للطائرات السوفيتية، تشير إلى أن عددا من الأشخاص كانوا على بعد 100 قدم فقط.

وخلص تقرير صادر عن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن التفسير الأكثر معقولية للمشهد الذي التقطته صورة الأقمار الصناعية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول هو إعدام عام بشعة"

وفي عام 2014، ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن نائب وزير الأمن العام في البلاد أو سانغ هون "أُعدم بواسطة قاذف اللهب".

وكشفت صور الأقمار الصناعية عن مئات المواقع التي يعتقد أن كوريا الشمالية نفذت عمليات إعدام علنية فيها.

وقامت مجموعة عمل العدالة الانتقالية ومقرها سيؤول برسم خرائط لمئات المواقع التي يزعم فيها الشهود أن كوريا الشمالية قامت بعمليات قتل علنية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

ووفقا للتقرير، تتم عمليات الإعدام العامة بالقرب من الأنهار، وفي الحقول وعلى التلال، وكذلك في الأسواق وأرض المدارس.

وقال الباحثون إن أفراد عائلات المحكوم عليهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى حضور عمليات القتل.