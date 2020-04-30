كورونا يثير تمردا بالسجن المركزي في سيراليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت أعمال شغب داخل السجن المركزي بفريتاون عاصمة سيراليون، الأربعاء، وسُمع دوي إطلاق نار من الشوارع القريبة منه، بعد تأكد إصابة أحد النزلاء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتصاعدت أعمدة من الدخان من "سجن بادمبا"، إثر الاحتجاجات والتمرد داخله، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد النزلاء.

ورغم تأكيد خبر الإصابة إلا أن حكومة سيراليون نفت، في وقت لاحق، أن "تكون الاضطرابات لها علاقة بالوباء"، موضحة أنها "محاولة هرب فاشلة من السجن".

وقالت وزارة الإعلام في البلاد إن "السلطات ما زالت تجمع المعلومات عن المصابين والأضرار التي لحقت بالسجن".

Advertisements





وكان السجن المركزي في سيراليون شهد سلسلة من أحداث الشغب في السنوات الماضية بسبب تكدس المساجين وسوء أحوال السجن.

وأكدت السلطات في البلاد الواقعة غربي أفريقيا 104 حالات إصابة بفيروس كورونا و5 وفيات.