استطلاع: نصف الأمريكيين تضرروا اقتصاديا بسبب وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

أظهر استطلاع حديث للرأى، أن نصف الأمريكيين تضرروا اقتصاديًا من جراء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" التى تسببت في إغلاق الكثير من المصالح والأعمال فى الولايات المتحدة.



وأشار الاستطلاع، الذى أجرته الإذاعة الوطنية الأمريكية بالتعاون مع جامعة ماريست ونشرت نتائجه، الأربعاء، إلى أن غالبية الأمريكيين قلقون من إعادة فتح المطاعم والمدارس والفعاليات الرياضية.

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وأوضح الاستطلاع، أن 64% من الأمريكيين موافقون على إدارة حكام ولاياتهم لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد، وهي نسبة جاءت ضعف حجم الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 32% حيال الأزمة.

يذكر أن نسبة شعور الأمريكيين بأضرار كورونا الاقتصادية ارتفعت في هذا الاستطلاع عن نتائج استطلاع سابق في الشهر الماضي حين كانت نسبة من شعروا بتداعيات الأزمة 18% فقط.

وقال 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم هم أو أحد أفراد أسرهم فقدوا وظائفهم أو قلت ساعات عملهم نتيجة الجائحة، في وقت تقدم فيه 27 مليون أمريكى بطلبات للحكومة للحصول على إعانات بطالة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

ويرى مراقبون أن هذه التداعيات قد تضع الرئيس ترامب، في مشكلات سياسية قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل الرئاسية والتي يسعى فيها ترامب لفترة ولاية ثانية.