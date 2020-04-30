تونس.. صهر "بن علي" موقوف بتهمة التحرش الجنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

ألقت أجهزة الأمن في تونس، الأربعاء، القبض على رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بتهمة التحرش الجنسي.



وقال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن دالي، خلال تصريح إذاعي، مساء الأربعاء، إن هناك أدلة ومستندات قوية ضد سليم شيبوب، لكنه رفض الكشف عن طبيعتها؛ نظرًا لأن التحريات لا تزال جارية.

ولاحقًا قالت الإعلامية عربية حمادي، إنها وزوجها المحامي الطيب بالصادق هما من كانا وراء عملية توقيف شيبوب بتهمة التحرش الجنسي.

Advertisements

وكتبت حمادي على "فيسبوك":"سقط اليوم سليم شيبوب، وتم الاحتفاظ به في بوشوشة (مركز إيقاف شمال العاصمة تونس) بعد كمين محكم، رحل بن علي ولم يفهموا أنهم رحلوا معه، وسقط قناع أكبر الفاسدين الذين لوثوا كرة القدم التونسية، واستباحوا أعراض الناس، وطغوا في الأرض طغيانًا"، وفق قولها.

وكان "شيبوب" قد تولى في السابق رئاسة نادي الترجي الرياضي التونسي، ووُجهت إليه عدة اتهامات بالفساد في القطاع الرياضي.

ويواجه "شيبوب" عدة قضايا في استغلال النفوذ، والإضرار بمصالح الدولة زمن حكم بن علي، وقد أمضى عدة سنوات في حالة فرار منذ سقوط نظام بن علي العام 2011.

وبعد عودته إلى تونس عرض "شيبوب" على هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بإنفاذ مسار العدالة الانتقالية في تونس، مصالحة تم بموجبها عقد صلح جبائي، والتخفيف من العقوبة التي كانت تنتظره، غير أنّ القضايا التي يواجهها بقيت مفتوحة.