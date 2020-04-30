"مصر للطيران" تفتح باب الحجوزات رغم أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

كشف مصدر في شركة "مصر للطيران"، عن قرار فتح باب الحجز على الرحلات الجوية بصورة مبدئية، على الرغم من استمرار جائحة كورونا.



وقال المصدر، إن "قرار فتح حجز الرحلات جاء تحسبًا لاتخاذ قرار بعودة الطيران مرة أخرى بدءًا من يوم 16 مايو/ أيار المقبل"، مبينا أنه "من المقرر إقلاع 128 رحلة من مطار القاهرة إلى معظم المدن العربية والعالمية وكذلك الرحلات الداخلية بدءًا من الدقيقة الأولى للتاريخ المذكور".

وأضاف أن "مسألة إقلاع الرحلات تخضع لقرار السلطات المصرية، بالنسبة لدولة الوصول والسماح بهبوط تلك الرحلات من عدمه".

وأوضح أن "الأيام المقبلة قد تشهد اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بمد الحظر من عدمه وعليه تم اتخاذ قرار بالاستعداد لاحتمالية السماح بتشغيل الطيران مرة أخرى".

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وأشار المصدر إلى أنه "في حال إلغاء الرحلات مرة أخرى سوف يتم ترحيل الحجوزات إلى مواعيد أخرى دون غرامات على الركاب".

وفي السياق، أكد كابتن طيار أدهم حسن، أن الحجز متاح حاليًا للرحلات التي من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من شهر أيار/ مايو المقبل.

وقال حسن، إنه "بحسب ما يظهر النظام الخاص بالرحلات الجوية، فإن جدول تشغيل الطيران منتظم إلى مطار القاهرة بدءًا من 17 أيار/ مايو المقبل".

وأضاف أن "بعض شركات الطيران فتحت الحجوزات إلى مصر خلال شهر أيار/ مايو المقبل بشكل طبيعي، ومصر سمحت بذلك مع عدد من الدول"، منوها إلى أن "الأمر لا يتعلق برحلة أو اثنين، لكن أكثر من 3 رحلات يوميًا".

وأفاد حسن بأن "ما تأكد منه فعليًا هو تسيير رحلات من أستراليا وإيطاليا قادمة من ميونخ وجينيف وفيينا، والحجز متاح دون أي شروط أو تنويه عن حجر صحي".

وكانت مصر مددت تعليق حركة الطيران، ضمن عدة قرارات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.