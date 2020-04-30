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الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز ال5 آلاف

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


جوهانسبرغ: أظهرت أرقام وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أنّ عدد الإصابات بفيروس تجاوز عتبة الـ5 آلاف، بعد أن شهد الخميس أكبر ارتفاع في عدد المصابين في يوم واحد حتى الآن.

وتم تأكيد 354 إصابة الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5,350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة مقارنة باليوم السابق".

وقبل يوم كان قد تم تسجيل 203 إصابات.

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ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

ومن المقرّر أن تبدأ في 1 أيار/مايو تخفيفاً تدريجياً لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها في 27 آذار/مارس.

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