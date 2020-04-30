شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محامى القاهرة السابق يطالب عودة العمل بالمحاكم تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة السابق، ضرورة دراسة عودة وانتظام العمل فى المحاكم تدريجيا، إذا سمحت الظروف بذلك، وذلك بعد تعليق العمل فى المحاكم الأسابيع الماضية، بسبب مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمنع انتشار العدوى وتفشى الوباء.

وقال محمد عثمان، لـ"الخليج 365"، إنه من الممكن عودة العمل فى المحاكم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية كافة العاملين فى منظومة العدالة، وذلك حرصاً على عدم تعطيل القضايا ومصالح المواطنين، وانتظام إجراءات التقاضى.

وأشار عثمان، إلى أنه يمكن دراسة عمل المحاكم على فترتين صباحية ومسائية لنظر القضايا، وتنظيم نظر القضايا فى الرول الواحد، بتحديد فاصل زمنى بين القضية والأخري، لمنع التكدس، مع ضرورة توفير كل الإجراءات الوقائية اللازمة للعمل، لحماية كل عناصر منظومة العدالة (القضاة والمحامين والعاملين، والمتقاضين)، وإلزام كل المترددين على المحاكم باستخدام الكمامات الطبية الواقية.

وضرب نقيب محامى القاهرة السابق، المثل بمجلس النواب الذى استطاع عقد جلستين الأسبوع الماضي، لمناقشة وحسم عدد من التشريعات الملحة والضرورية، وكذلك دعوته لانعقاد جلسات أخرى الأسبوع القادم، حيث اتخذ البرلمان إجراءات وقائية مكثفة لحماية النواب والعاملين والمحررين البرلمانيين والمشاركين فى الجلسات.