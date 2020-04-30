كيف تحولت قطر إلى بؤرة كورونا الأخطر فى الشرق الأوسط؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منصات قطرية معارضة أنه على الرغم من أن جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع في قطر أصبح مقلقاً للغاية، إلا أن السلطات القطرية قررت الأسبوع الماضي إعادة فتح شارعي 1 و2 بالمنطقة الصناعية بالدوحة.
ويأتى القرار على الرغم من تفشي كورونا واكتشاف العديد من الإصابات بين العاملين بالشركات التي يقع مقرها بهذين الشارعين.
وأشارت المصادر إلى اضطرار العديد من الشركات بهذه الشوارع إغلاق مقارها وإخضاع موظفيها إلى الحجر الصحي ومنهم 3 شركات ومنهم شركة MACE Qatar وSSD Qatar وإحدى شركات الغاز بعد ظهور علامات الإصابة على عاملين بها.
وأصبحت قطر تتصدر الشرق الأوسط كأعلى الدول إصابة بالفيروس القاتل، حيث سجلت 11 ألف حالة إصابة حتى الآن وسط قلق دولي حول الارتفاع الهائل بأعداد الإصابات؛ والذي يؤكد عدم قدرة الحكومة على مواجهة الفيروس المستجد
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