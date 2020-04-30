فيديو- شرطة نيويورك تفرق آلاف اليهود تحدوا حظر كورونا لتشييع حاخام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:
في تحد القيود والإجراءات المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، شارك الآلاف من اليهود في جنازة حاخام في نيويورك.
وفرقت الشرطة في الولاية، حشود اليهود، لمخالفتهم إجراءات العزل العام المطبقة في الولاية.
يقول ديرموت شيا، مفوض الشرطة بالمدينة، إنه صدر أوامر باستدعاء لـ12 شخصًا لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال الحشد الذي دعوا إليه لتوديع الحاخام، يوم الأربعاء.
وأشرف حاكم الولاية بنفسه على عملية تفريق اليهود المحتشدين لتوديع الحاخام الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب حاكم الولاية على تويتر: "أنه وجه شرطة المدينة باستدعاء أو حتى القبض على الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة" مشددًا على أن الأمر يتعلق بوقف انتشار الوباء وإنقاذ الأرواح في الولاية، التي مات بها أكثر من 23 ألف شخص بوباء كورونا.
من جانبه، علق ميتشل سيلبر، المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي، وهو برنامج لحماية المؤسسات اليهودية، إن طائفة الحاسيديم التي ينتمي لها الحاخام، والشرطة، تفاجئوا بالأعداد التي حضرت الجنازة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال إن الطائفة شاركت الشرطة قبل الجنازة، في وضع خطة لغلق الشوارع، لإلزام الجنازة والمشيعين بقيود التباعد الاجتماعي.
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