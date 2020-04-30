الجريمة في 24 ساعة.. جثة موثوقة وأب يطعن ابنته وتفاصيل جريمة "قتيل الغدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين وسيدة تقتل شقيقها بمساعدة زوجها بسبب الميراث، ووفاة طفلة بسبب وجبة طعام فاسد.

-جريمة الميراث.. تقتل شقيقها بمساعدة زوجها وتلقي بجثته في ترعة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، لغز العثور على على جثة عامل على المعاش، ملقاة بإحدى الترع، موثوقة بالحبال وعليها آثار ضرب، وإصابة مسنة وشابة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكفر الزيات.

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-"كنت بهزر معاكم".. تفاصيل جريمة "قتيل الغدر" في الهرم

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي تفاصيل مقتل شاب بطلق ناري على يد عاطل بمنطقة الهرم.

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-جريمة على الإفطار.. أب يطعن ابنته بسكين في حلوان

طعن أب ابنته بسكين داخل شقتهما عقب أذان مغرب اليوم الأربعاء بسبب خلافات عائلية.

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-كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز جثة رضيع بمقلب قمامة

تحفظ رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور على كاميرات المراقبة بمحيط مقلب قمامة لكشف لغز العثور على جثة رضيع.

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-إصابة مسنة وشابة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكفر الزيات

أصيبت مسنة وشابة بقرية الدلجمون بكفر الزيات في الغربية، بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

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-العثور على رضيع وسط أكوام القمامة بالدقلهية

عثر عدد من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، على رضيع يرتدي ملابسة كاملة، وسط أكوام القمامة بجوار مزرعة دواجن.

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-وفاة طفلة بسبب وجبة طعام فاسد في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، عقب تناولها وجبة طعام منزلي فاسد، بطما شمالي محافظة سوهاج.

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-تفحم طفل في حريق بمنزل العائلة في قنا

لقي طفل مصرعه، إثر اندلاع حريق داخل منزل جده بنجع العمدة، في قوص، بمحافظة قنا.

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-قدرت بمليون و700 ألف جنيه.. إحباط ترويج 250 طربة حشيش في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.

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-قُدرت بـ13 مليون جنيه.. أمن الموانئ يحبط تهريب مشغولات ذهبية وبضائع

أحبطت شرطة موانئ نويبع البحري محاولة تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والبضائع خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

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