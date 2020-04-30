لماذا نصح أشهر خبير أوبئة بالعالم بـ"رمديسيفير" لعلاج حالات كورونا الخطرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

لم ينتظر الدكتور أنطوني فاوتشي، خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كثيرا، ليعلن "رمديسيفير" المضاد للفيروسات علاجا قياسيا لحالات كورونا الخطرة، رغم عدم انتهاء التجارب المطلوبة.

وبرر فاوتشي الإعلان المبكر، وقال من البيت الأبيض: "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد".

وبحسب بيان لمعاهد الصحة الأميركية، فإنه مقارنة مع المرضى الذين تلقوا دواء وهميا، تعافى المرضى الذين عولجوا بعقار رمديسيفير الذي ينتجه مختبر غيلياد الأميركي خلال 11 يوما بدلا من 15 يوما.

وشملت التجربة 1036 مريضا في 47 موقعا في الولايات المتحدة و21 في أوروبا وآسيا. وهي تعد حتى الآن الدراسة الأوسع نطاقا حول هذا العقار التي باتت نتائجها متوافرة.

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وقال فاوتشي: النتائج الأولية كانت واضحة لدرجة أن المسئولين عن التجربة قرروا نشرها ليتمكن المرضى الذين عولجوا بأدوية وهمية الحصول من الآن وصاعدا على رمديسيفير.

وأضاف: "حين تكون هناك أدلة واضحة على أن دواء يعطي نتيجة، لدينا التزام أخلاقي أن نطلع أعضاء المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي على هذا الأمر".

واعتبر أن عقار رمديسيفير يمكن أن يصبح من الآن وصاعدا العلاج المقياس لمكافحة الحالات الخطيرة من كوفيد-19. ويتم إعطاء العلاج في الوريد على مدى 10 أيام.

كانت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية أعلنت، الأربعاء، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج "إيجابية" على مصابي كورونا في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.