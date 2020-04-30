طارق شوقي: الإعلان عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 15 مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاستعدادات لامتحانات الصف الثالث الثانوية كثيرة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن أن يوم 15 مايو المقبل للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عقب اكتمالها.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الدولة تبذل مجهود غير طبيعي، والثانوية العامة سيكون فيها 2500 لجنة امتحانية، حيث أنه تم توسعة المسافات بين كل الطلاب، متابعًا: "مفيش لجنة هيزيد فيها عدد الطلاب عن 14 طالب بحسب مسافات معينة".

وتابع، نحاول عمل جميع أساليب التعقيم بداية من البوابات الإلكترونية لتوزيع الكمامات بشكل يومي، وتعقيم الفصول قبل وبعد الامتحانات، بجانب الإداريين وغرف العزل والكواشف الحرارية، وهو ما يكون في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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وأكد، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية بها 3000 لجنة، وبالتالي فأن الحديث يكون عن أكثر من 5 آلاف لجنة في الثانوية العامة والدبلومات الفنية، متابعًا أن الثانوية العامة بمفردها بها أكثر من 100 ألف مصحح وهي أرقام كبيرة جدًا ونعمل عليها بأضعاف التكلفة على مستوى المحافظات ومديريات التعليم والصحة والقوات المسلحة.

وأشار، إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية لن تكون في نفس أيام الثانوية العامة، ولكن سيتم عمل الجداول باستغلال الفراغات في الأيام بين كل امتحان وآخر لامتحانات الثانوية العامة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك لعدم تكرار الجهد الكبير في التعقيم واللوجيستيات الخاصة به، ترشيدًا للنفقات ولأداء خدمة أفضل.