إلى غاية صباح اليوم / الكورونا في العالم: الإصابات 3 ملايين و140 ألفًا والمتعافون 959 ألفًا

وكالات- أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم إرتفاع عدد الإصابات به إلى ثلاثة ملايين و140 ألف حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الأربعاء 29 افريل 2020 .

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز 959 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 218 ألف حالة.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب أكثر من 59 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 232 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 202 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و858 إصابة و4633 وفاة.