ليبيا تحتجّ لدى فرنسا بسبب تواجد طائرة رفال في سماء مصراتة

أبدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، الأربعاء 29 أفريل 2020، إنزعاجها وتسجيل إحتجاج لدى الجانب الفرنسي من تواجد طائرة رفال وطائرة تزويد وقود في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبوقرين دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية لحكومة الوفاق الوطني . وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية ولإبلاغهم بخلفيات الموضوع ونتائجه .

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