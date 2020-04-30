الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد، وذلك استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق

الرد على أي خرق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده

اليوم الأربعاء: "استجابة لدعوة الدول الصديقة، تعلن القيادة العامة وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، مع الرد على أي خرق"، لافتا إلى أن "هذا هو موقف القيادة العامة متمثلة في المشير حفتر".