اشتية: الرئيس ألغى حزمة الامتيازات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الرئيس محمود عباس استجاب لمطالب إلغاء قرار تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكتب اشتية على "فيسبوك": "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد وتحديدا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن

هم برتبة وزير، والمحافظين، وكذلك قرار تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".

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وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بعد ما أثار تعديل القانون حالة واسعة من الرفض في الأوساط الفلسطينية لقرار زيادة رواتب التقاعد الخاصة بالوزراء ونواب المجلس التشريعي، خاصة في

ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأكدت فصائل فلسطينية وجهات حقوقية وشخصيات وطنية واعتبارية، أنها طالبت رئيس السلطة بوقف القرارين الصادرين بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير.

وشددوا على أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية.