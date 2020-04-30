أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بصورة قياسية الأربعاء، ووصل إلى 78162 بالمقارنة مع71886 الثلاثاء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت الوزارة، أن عدد المتوفين بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةبلغ 449 شخصا.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الأربعاء 5466 حالة في البرازيل، التي انضمت أمس الثلاثاء إلى قائمة ثماني دول أخرى زاد عدد الوفيات فيها عن الصين التي انطلق منها الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة قياسية بعدد مصابين كورونا في البرازيل والوفيات بلغت 5466 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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