أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج فيالوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس.
وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 215 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.