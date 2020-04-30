ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 215

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في

الوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس

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كورونا منذ بدء انتشاره بلغ 15834 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.