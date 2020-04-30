طبيب روسي يتنبأ بموعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور فلاديمير كروغلي، عضو لجنة السياسة الاجتماعية بمجلس الاتحاد الروسي، أنه من الصعب التنبؤ بموعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا، ومع ذلك يمكن أن يظهر نهاية السنة، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال كروغلي في تصريح لصحيفة "بارلامنتسكايا غازيتا" (جريدة البرلمان) ، إن "الحديث عن مواعيد محددة لابتكار هذا اللقاح، غير ممكن ومعقد. صحيح

أنه تجري الدراسات في جميع بلدان العالم. ولكني أنتمي إلى أولئك الذين ينظرون إلى هذا الأمر بتفاؤل. لذلك أعتقد أنه من المحتمل أن يظهر اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نهاية السنة الحالية".

وأضاف، لقد صدر في بداية شهر أبريل قانون يمنح الحكومة

عمليا الحق في الحالات الطارئة، بتخفيف الإجراءات اللازمة لتسجيل الأدوية بما فيها اللقاحات. وأضاف موضحا، قد لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت لتسجيل اللقاح الجديدعند ظهوره.

وأشار الدكتور في ختام حديثه، إلى أنه "في وقت سابق، تطلب تسجيل اللقاح المضاد لشلل الأطفال،عندما كان من الضروري الإسراع في تسجيله، ثلاثة أيام فقط. لذلك أعتقد أن نفس الشيء سيحصل عند ابتكار اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد اجتيازه كافة الاختبارات".