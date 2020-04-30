سفير سوريا بإيران: طلابنا العائدون خضعوا للإجراءات الطبية الخاصة بكورونا

أكد سفير سوريا لدى إيران عدنان محمود الأربعاء، أن الطلبة السورييين العائدين من إيران خضعوا للإجراءات الصحية سواء بالنسبة للحجر وم العزل ومعالجة المصابين بينهم ممن تم شفاؤهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وبين محمود أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية السورية المتواجدة في إيران هم من الطلبة الذين يتابعون دراستهمالجامعية في المرحلة الأولى أو الدكتوراه في مختلف الجامعات الإيرانية ويبلغ عددهم مع عائلاتهم حوالي 1000 طالب من بينهم 220 طالباً موفداً وقد غادر منهم إلى دمشق حوالي 300 طالب منذ بداية تفشي وباء كورونا في إيران.
وأشار إلى أن السفارة في طهران، لم تبلغ من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المعنية في إيران عن تسجيل أي إصابة بوباء كورونا بين الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الإيرانية في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية حتى تاريخه.
وشدد على "وجود تعاون وتنسيق كامل بين وزارتي الخارجية والصحة في البلدين لمواجهة وباء كورونا والعمل المشترك مع الدول الصديقة لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تعوق جهود البلدين لمواجهته".
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