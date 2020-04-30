6 آلاف سلة غذائية لليمن وباكستان والسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 670 سلة غذائية رمضانية للنازحين في محافظة مأرب، استفاد منها 318 أسرة نازحة ومتضررة.

كما واصل المركز، توزيع السلال الغذائية في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنًا، استفادت منها 150 أسرة.

إقليم البنجاب

واصل مركز الملك ، لليوم الخامس على التوالي توزيع السلال الرمضانية بإقليم البنجاب في باكستان.

وجرى توزيع 2.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 13.434 فردًا، كما وزعت 1120 سلة غذائية تزن 37 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 6720 فردًا، و260 سلة غذائية في منطقة خانيوال، استفاد منها 1560 فردًا، و170 سلة غذائية بمنطقة جهنق، استفاد منها 1020 فردًا، و189 سلة غذائية في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1135 فردًا، و500 سلة غذائية تزن 16 طنًا في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 3000 فرد.

ولاية الخرطوم

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 950 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في محافظتي الجبل، وود الهبيل التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها 5700 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

اليمن

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820 سلة غذائية في مأرب وعدن

باكستان

2.239 سلة

13.434 مستفيدا

السودان

950 سلة

5.700 مستفيد